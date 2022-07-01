Угруповання «ДНР» звинувачує у «найманстві» ще двох британців

Влада незаконного збройного угруповання «ДНР» звинуватила в найманстві ще двох громадян Великої Британії.



За інформацією російських інформагентств, Ділана Хілі та Ендрю Хілла звинувачують в «найманстві та участі у бойових діях у складі українських збройних формувань». Вони потрапили в полон на заводі «Азовсталь» в Маріуполі та в Миколаївській області, зараз їх утримують в СІЗО.

9 червня так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.

Велика Британія і США засудили «смертний вирок», який винесли трьом полоненим іноземцям, що воювали в складі Збройних сил України. Зокрема, як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».

Міністерство закордонних справ України, коментуючи «вирок», заявило в коментарі Радіо Свобода, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів і в полоні користуються правами військовополонених.