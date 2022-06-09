«Пропаганда вище закону і моралі» – МЗС про «смертний вирок» бойовиків полоненим іноземцям із ЗСУ

Міністерство закордонних справ України прокоментувало «смертний вирок», який бойовики незаконного збройного формування «ДНР» винесло трьом полоненим іноземцям, які воювали в складі Збройних сил України.

У коментарі для Радіо Свобода речник відомства Олег Ніколенко зазначив, що всі іноземці, які воюють у складі Збройних сил України, є військовослужбовцями ЗСУ, мають правовий статус комбатантів та в полоні користуються правами військовополонених.

Це означає, що за міжнародним гуманітарним правом щодо них заборонене насильство, залякування та негуманне поводження.

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«Так званий «судовий процес» над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених. Український уряд продовжить докладати максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України», – заявив речник МЗС.

Так званий «Верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» 9 червня засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Йдеться про двох британців – Шона Піннера та Ейдена Есліна – та громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення.