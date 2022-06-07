«Нас запевняють, що тортур там не ведуть» – мати заступника командира полку «Азов»

Мати заступника командира полку «Азов» Святослава «Калини» Паламара Лідія у ранковому ефірі Радіо Свобода розповіла, коли востаннє спілкувалася з сином та чи відомо про умови в яких перебувають полонені.

«Востаннє я його чула 20 числа, коли вже закінчилася, будемо казати евакуація мирних, поранених. І вже 20-го зранку був підписаний наказ скласти зброю і вийти командирам. Тоді він зателефонував і сказав: «Деякий час, мамо, ми не будемо мати зв’язку. Не переживай. Все буде добре», – каже Лідія Паламар.

Про умови, в яких зараз перебуває син, Лідія не знає.

«Зв’язку немає, конкретного ми нічого не знаємо – чи є там Червоний хрест, чи є ООН, взагалі, хто опікується ними, ми не знаємо, – каже вона. – Нас запевняють, що тортур там не ведуть, що діти під наглядом, і що все з ними добре».

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі». Він сподівається, що російській стороні не вигідно неналежне ставлення до них, оскільки вони – «публічні полонені», за станом яких стежить світова спільнота. Лідія сподівається, що військових обміняють.

Читайте також: Монастирський: комунікацію з полоненими бійцями «Азову» здійснюють українські розвідники

«Ми надіємося все-таки, що у них є людяність. Вони публічні люди. Думаю, що ту обіцянку, яку давала наша влада, буде дотримано. Що наші діти будуть обміняні і будуть живі», – поділилася жінка в ефірі Радіо Свобода.

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті після того, як більшу частину його території захопили російські військові, перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 травня в спільному з першою леді інтерв’ю ведучим національного телемарафону «Єдині новини», що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну.