Військових з «Азовсталі» мають обміняти – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 травня в спільному з першою леді інтерв’ю ведучим національного телемарафону «Єдині новини», що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну.

«Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на «Азовсталі». Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну».

Глава держави підтвердив, що з «Азовсталі» вивезені усі цивільні, медики та тяжкопоранені: «Найближчим часом, не днями навіть, завершиться вивезення всіх» з «Азовсталі». Подивимось».

За словами президента, цим процесом керує розвідка.

«На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо. Будемо забирати їх додому. Це те, що ми повинні зробити разом із партнерами, які брали на себе відповідальність», – наголосив Володимир Зеленський.

Попереднього дня президент України повідомив, що під час оборони Маріуполя загинули багато українських льотчиків. Точного числа загиблих президент не навів.

Перед тим 20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль російських військ.

Російське відомство заявляє, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

За повідомленням, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже доповів президенту Росії Володимиру Путіну про «повне звільнення» заводу.

Перед цим командир полку «Азов» Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів про перебіг евакуації із заводу «Азовсталь». Прокопенко вказав на те, що військове керівництво України наказало захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти свої життя та здоров’я.

«Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, важкопоранені отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном і доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть із почестями поховати своїх воїнів», – повідомив командир полку.

17 травня у Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових – із заводу до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в окуповану Оленівку.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.