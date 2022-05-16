Генштаб ЗСУ повідомив, який наказ було віддано захисникам Маріуполя. Зеленський сказав, що головне – зберегти їхні життя 

Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на «Азовсталі», – зберегти життя особового складу. Про це йдеться у нічній заяві Генерального штабу Збройних сил України.

«Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України. Розпочалася евакуація 53 тяжкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території «Азовсталі», тривають. Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя», – йдеться у заяві Генштабу.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні сказав:

«Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців, серед них є тяжкопоранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити: українські Герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина».

Робота з поверення військових додому потребує «делікатності і часу», додав президент.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка підтвердила евакуацію військових з «Азовсталі», сказала про вивезення з території заводу станом на перші години ночі 17 травня понад пів сотні тяжкопоранених і ще більш ніж 200 осіб – через гуманітарний коридор. Вивезли усіх в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Маляр заявила, що для повернення українських військових додому буде проведений обмін на російських полонених солдатів.

Агенція Reuters пізно ввечері у понеділок з посиланням на свого кореспондента повідомила, що близько десяти автобусів виїхали з заводу «Азовсталь» із військовими.

Ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

Водночас відеозверення Дениса Прокопенка з’явилося після оприлюдненої раніше російськими ЗМІ інформації міноборони Росії, що «16 травня в результаті переговорів із представниками українських військовослужбовців, заблокованих на території МК «Азовсталь» у Маріуполі, досягнуто домовленості про вивезення поранених».

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Далі почалися спроби евакуації військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями, близько 600 поранених. Пропонувалося зокрема відправити оборонців Маріуполя до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.