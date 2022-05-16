Reuters опублікувало фотографії з близько десятьма автобусами, у яких, згідно даних агенства, перебувають українські військові з заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Reuters повідомляє, що автобуси прямують у напрямку окупованого Новоазовська.



Раніше командир полку «Азов» Денис Прокопенко у своєму відеозверненні 16 травня заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ «вищого військового командування» задля збереження життів. За його словами, «весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу». Він не конкретизував, про яке саме рішення йдеться.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових.

За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку. Маляр заявила, що для повернення українських військових додому буде проведений обмін на російських полонених військових.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.