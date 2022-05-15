Близько 600 поранених на «Азовсталі», прохання дружин та візит до Туреччини – актуальне щодо захисників Маріуполя

Близько 600 поранених захисників Маріуполя перебувають нині на території заблокованого російськими військовими заводу «Азовсталь», повідомив в ефірі національного телемарафону командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега.

«Наразі у нас налічується близько 600 поранених, і близько 40 людей – у дуже тяжкому стані», – сказав Денис Шлега.

За його словами, ліків та медичних інструментів «дуже й дуже не вистачає», тому у поранених «ситуація складна».

Це також підтвердили дружини захисників «Азовсталі» на онлайн-конференції Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ганна Науменко і Дар’я Цикунова.

За словами жінок, їхні чоловіки п’ють по склянці технічної води на день і мають дуже мало запасів їжі.

Військові, кажуть жінки, майже не мають можливості вийти назовні через постійні обстріли, «настрій у них доволі песимістичний, вони готуються до останнього бою».

Вони наполягли на евакуації усіх захисників «Азовсталі», а не лише тяжкопоранених.

Водночас дружина одного з військових полку «Азов» Наталія Зарицькa повідомила, що рідні бійців вирушили до Туреччини, щоб зустрітися із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та подякувати йому за підтримку в спробах порятунку захисників Маріуполя.

«Просимо Реджепа Ердогана об’єднати зусилля із Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, і разом допомогти звільнити наших героїв», – сказала Зарицька.

Завод «Азовсталь» – останній оплот оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. Україна домагається евакуації своїх військовослужбовців із заводу, пропонуючи зокрема відправити їх до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію зокрема виступала Туреччина. Росія наполягає на тому, щоб українські військові здалися в полон. Наразі йдуть переговори про евакуацію тяжкопоранених – в обмін на російських полонених.