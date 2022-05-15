Розпочато розслідування про застосування заборонених запалювальних снарядів проти захисників «Азовсталі» – ОГП

Через повідомлення про застосуванням військами РФ заборонених запалювальних снарядів проти захисників Маріуполя з «Азовсталі» відкрито кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

«14 травня 2022 року збройними силами РФ вкотре здійснено атаки на захисників міста Маріуполя, які утримують позиції на території ПрАТ «МК «Азовсталь». Згідно з даними із відкритих джерел, загарбники застосовують запалювальні снаряди з термітними шарами, які заборонені нормами міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 000 градусів за Цельсієм та їх призначено для ураження живої сили і техніки шляхом створення масових вогнищ пожежі.

Про те, що російські війська обстрілюють територію заводу «Азовсталь», почали повідомляти у неділю у соцмережах, публікуючи відповідне відео. Відео розповсюджують як російські, так і українські джерела, але коли воно зняте – невідомо.

За оцінкою Руслана Левієва з групи Conflict Intelligence Team, йдеться не про фосфорні боєприпаси, а про термітну зброю.

Невибіркову запальну зброю заборонено застосовувати відповідно до Конвенції ООН про конкретні види звичайної зброї – на тих територіях, де може бути цивільне населення. «Азовсталь» розташовується в межах міста Маріуполя. З території заводу було проведено евакуацію мирних жителів, проте представники ООН заявляли, що не можуть упевнено підтвердити, що там не залишилося цивільних.

Офіційних коментарів російської сторони через обстріл немає.

Завод «Азовсталь» – останній оплот оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. Україна домагається евакуації своїх військовослужбовців із заводу, пропонуючи зокрема відправити їх до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію зокрема виступала Туреччина. Росія наполягає на тому, щоб українські військові здалися в полон. Наразі йдуть переговори про евакуацію тяжкопоранених – в обмін на російських полонених.