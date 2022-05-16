«Задля збереження життів»: командир полку «Азов» заявив про виконання «затвердженого рішення»

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко у своєму відеозверненні 16 травня заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ «вищого військового командування» задля збереження життів.

«Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу», – сказав Прокопенко.

Він не конкретизував, про яке саме рішення йдеться. Українське військове керівництво також офіційно нічого не повідомляє.

Відеозверення Прокопенка з’явилося після оприлюдненої раніше сьогодні російськими ЗМІ інформації міноборони Росії, що «16 травня в результаті переговорів із представниками українських військовослужбовців, заблокованих на території МК «Азовсталь» у Маріуполі, досягнуто домовленості про вивезення поранених». Повідомлялося про буцімто вивезення поранених українських військовослужбовців до окупованого Новоазовська.

Перевірити цю інформацію з інших джерел наразі неможливо.

Завод «Азовсталь» – останній оплот оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових. Україна домагається евакуації своїх військовослужбовців із заводу, пропонуючи зокрема відправити їх до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію зокрема виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон. Українська влада заявляла, що тривають переговори про евакуацію передусім тяжкопоранених – в обмін на російських полонених.