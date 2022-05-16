У Міноборони України підтвердили евакуацію військових з «Азовсталі»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових.

За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку.

Маляр заявила, що для повернення українських військових додому буде проведений обмін на російських полонених військових.

«Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя», - наголосила Маляр.

Агенція Reuters пізно ввечері у понеділок з посиланням на свого кореспондента повідомила, що близько десяти автобусів виїхали з заводу «Азовсталь» із військовими.

Ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише скахав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування». Українське військове керівництво про це нічого не заявляло.

Водночас відеозверення Дениса Прокопенка з’явилося після оприлюдненої раніше російськими ЗМІ інформації міноборони Росії, що «16 травня в результаті переговорів із представниками українських військовослужбовців, заблокованих на території МК «Азовсталь» у Маріуполі, досягнуто домовленості про вивезення поранених». Повідомлялося про буцімто вивезення поранених українських військовослужбовців до окупованого Новоазовська.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Далі почалися спроби евакуації військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями, близько 600 поранених. Пропонувалося зокрема відправити оборонців Маріуполя до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.