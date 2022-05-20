Міноборони Росії заявило про взяття під контроль заводу «Азовсталь»

Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль російських військ.

Російське відомство заявляє, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

За повідомленням, міністр оборони РФ Сергій Шойгу вже доповів президенту Росії Володимиру Путіну про «повне звільнення» заводу.

Влада України це повідомлення наразі не коментувала. Але президент Володимир Зеленський раніше заявив, що захисники «Азовсталі» отримали чіткий сигнал від військового командування, що вони можуть вийти і врятувати своє життя.

Раніше сьогодні командир полку «Азов» Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому розповів про перебіг евакуації із заводу «Азовсталь».

Прокопенко вказав на те, що військове керівництво України наказало захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти свої життя та здоров’я.

«Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати, важкопоранені отримали необхідну допомогу, їх вдалося евакуювати з подальшим обміном і доставкою на територію, підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможуть із почестями поховати своїх воїнів», – повідомив командир полку.

Напередодні заступник командира полку «Азов» Святослав «Калина» Паламар повідомляв, що командування полку залишається на території «Азовсталі».

17 травня у Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових – із заводу до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в окуповану Оленівку.

За даними Генштабу ЗСУ, захисники Маріуполя, утримуючи позиції на «Азовсталі», «не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.