У Генштабі повідомили подробиці порятунку оборонців «Азовсталі»

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що триває операція з порятунку заблокованих на території заводу «Азовсталь» українських військових.

За повідомленням, 53 важкопоранених військовослужбовців евакуйовано до Новоазовська, ще 211 захисників через гуманітарний коридор евакуювали до Оленівки. В подальшому їх повернуть на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

У Генштабі зауважили, що «заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території «Азовсталі», тривають».

Захисниками Маріуполя є окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.



«Утримуючи позиції на «Азовсталі», вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС», – йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбук.

У Генштабі додають, що сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість українським військам підготувати та створити оборонні рубежі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових.

Перед цим ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

7 травня українська влада заявила про евакуацію з приміщень заводу всіх жінок, дітей та літніх людей під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. Далі почалися спроби евакуації військовослужбовців, серед яких, за повідомленнями, близько 600 поранених. Пропонувалося зокрема відправити оборонців Маріуполя до третьої країни, де вони могли б залишатися до кінця війни. Із пропозицією забезпечити таку евакуацію виступала Туреччина. Росія раніше наполягала на тому, щоб українські військові здалися в полон.

Президент Володимир Зеленський казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.