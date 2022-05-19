Командування полку «Азов» залишається на території заводу «Азовсталь» – Паламар

Командування полку «Азов», який із іншими підрозділами утримує завод «Азовсталь» у Маріуполі, залишається на території заводу. Про це повідомив заступник командира полку Святослав «Калина» Паламар у відео, яке він надав кореспондентці Радіо Свобода.

Він повідомив, що записує звернення на 85-й день війни, тобто 19 травня.

«Я і командування перебуваємо на території заводу «Азовсталь». Триває певна операція, деталі якої не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимось», – сказав Паламар.

Президент України Володимир Зеленський 18 травня наголосив, що евакуаційна операція із заводу «Азовсталь» Маріуполі триває.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» українських військових. За її словами, звідти до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених військових. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку.

Перед цим ввечері 16 травня командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування».

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Завод «Азовсталь» став останнім оплотом оборони українських військ у Маріуполі після того, як більша частина території міста перейшла під контроль російських військових.

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.