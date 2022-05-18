«Азовсталь»: коли обміняють захисників Маріуполя?

Полон чи порятунок і звільнення

У Міністерстві оборони РФ стверджують, що зі заблокованого заводу «Азовсталь» у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців. Російські загарбники називають це здачею в полон, тоді як українська сторона називає це операцією із порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військових. Тим часом у Держдумі РФ у сьогодні планують розглянути проєкт ухвали про заборону обміну евакуйованих з заводу українських військових, а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку «Азов» терористичною організацією.

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Перший судовий процес на російським військовим

У Солом'янському районному суді міста Києва розглядають справу російського військового – командира відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії з Московської області 21-річного сержанта Вадима Шишимаріна. Росіянина звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством. Подробиці з суду від кореспондента Радіо Свобода Тараса Левченка.

Російські ракетні удари і обстріли «Градами»

Кількість загиблих та травмованих людей внаслідок вчорашнього авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині зросла– 11 людей загинуло, 14 отримали поранення. У ніч на сьогодні з реактивної системи залпового вогню «Град» російські війська знову обстріляли Сумщину, зокрема село Дмитрівка, Охтирського району. Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів. Загалом же прикордонники Сумщини нарахували біля десятка обстрілів.