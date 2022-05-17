Коли настане перелом у війні і на чию користь: прогнози аналітиків

Експерти кажуть, що російсько-українська війна сягнула певного «плато», коли жодна зі сторін, попри запеклі бої та втрати, не може досягнути поставлених цілей. Однак, на думку аналітиків незабаром характер війни може змінитися. Чи варто очікувати найближчим часом перелому у війні і на чию користь він ймовірніше настане?

Російські війська відступають з-під Харкова та намагаються наступати в Луганській області, де складається складна ситуація, повідомляють ЗМІ.

Росія стягує сили до Лисичанська і Сєвєродонецька на Луганщині, які, ймовірно, спробує брати в оточення. Про це зазначив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

«Зараз ми отримуємо непрямі дані про те, що концентруються сили в районі Сєвєродонецько-Лисичанського виступу, який російські сили, мабуть, намагатимуться оточувати. Через окуповані території Луганської області йдуть колони техніки: бачимо там техніку ВДВ, Росгвардії. І судячи з атак, які йдуть по всьому периметру цього виступу, починаючи з Білогорівки та закінчуючи Попасною, вони намагаються розширити наступ із перспективою вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут», – зазначає Михайлов.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Берліні з європейськими колегами з Німеччини, Великої Британії та Франції заявив, що в НАТО хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше, але що в Північноатлантичному альянсі «також сповнені рішучості зберегти нашу допомогу Україні в сфері безпеки, продовжувати наші санкції, експортний контроль та дипломатичний тиск на Росію доти, доки це необхідно».

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський наступ на Донбасі сповільнився і Україна може виграти війну.

Посол Росії в США Анатолій Антонов напередодні в інтерв'ю російським ЗМІ висловив упевненість, що збройні сили Росії «не капітулують» в Україні.

У кого більша мотивація?

За оцінкою фахівців Інституту вивчення війни в США, російська армія закінчила боєздатні частини, що складаються з резервістів. Раніше британська розвідка спрогнозувала, що великий наступ Росії на території Донбасу навряд чи можливий у найближчий місяць.

«Є очікування, що найближчим часом настане перелом на користь України»

Заява Столтенберга, що Україна може перемогти, прозвучала після того, як стало очевидним: російська армія зазнає серйозних втрат, а її наступ на півдні фактично якщо не вичерпав себе повністю, то помітно буксує, зауважив в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» політолог Андрій Окара.

Росії перевага в чисельності та озброєнні, але її військові переважно деморалізовані

На його думку, зараз переважно йде позиційне протистояння. «Поки що ні ті, ні інші не можуть завдати супротивникові вирішальної поразки, – додав він. – Тому що сили приблизно співставні. У Росії перевага в чисельності та озброєнні, але її військові переважно деморалізовані, насамперед важкими втратами. Українські військові, зрозуміло, набагато сильніше мотивовані. Але їм не вистачає важкого озброєння, яке поки що не надходить із Заходу достатніми темпами».

На думку Окари, можливий перелом тільки позначився, але поки не став фактом. За його оцінкою, ситуація на півдні країни залишається без радикальних змін.

«Але окремі успіхи української армії є, і завдяки їм є очікування, що найближчим часом настане перелом на користь України, – вважає експерт. – Він станеться, коли до країни прийде достатня кількість західної зброї та коли українські військові навчаться ефективно її використати. У Росії ж основні ресурси та резерви, як видається, вичерпані».

Єдине, що може затягнути кампанію – нова прихована мобілізація в Росії, стверджує Андрій Окара.

«Зважаючи на все, вона вже йде повним ходом. Звичайно, її не афішують. Путін не випадково не оголосив про неї 9 травня, як очікувалося. У Кремлі цілком обґрунтовано побоюються наслідків такого кроку», – зазначає експерт.

За даними українського Генштабу, у прикордонних з Україною областях Росії готують до відправки на війну до 2500 резервістів. За повідомленнями ЗМІ, у низці російських міст також проводяться заходи мобілізаційного характеру, включаючи екстрене надання транспорту потреб військкоматів.

Отже, якщо не станеться нічого надзвичайного, то Україна переможе, прогнозує політолог. Однак є побоювання, що в ситуацію можуть втрутитися події, які називають «чорними лебедями». А саме: використання Росією зброї масової поразки – хімічної чи нестратегічної (тактичної) ядерної, резюмував він.

Війна на виснаження

У свою чергу політолог Федір Крашенинников вважає, що Росія продовжить тиснути військовими важелями на Київ, щоб схилити його надалі до серйозних поступок на переговорах.

У Кремлі очікують, що людські та інші ресурси швидше закінчаться в України

На його думку, зараз пішла війна на виснаження. «І вона не обов'язково закінчиться тим, що першою виснажиться Росія, – уточнив він у коментарі «Голосу Америки». – Думаю, у Кремлі цілком можуть розраховувати на те, що людські та інші ресурси швидше закінчаться в України. Крім того, якщо Україні попри всі оптимістичні прогнози не вдасться повернути контроль над територіями, які зараз захоплені, то становище Києва помітно ускладниться».

Так, російські війська відступають з-під Харкова, але це ще не фіаско для Москви, стверджує політолог. За його словами, зараз російська влада прагне насамперед захопити повністю Донецьку та Луганську області, а також зберегти контроль над Херсонською областю.

«Поки що вони з цим справляються, – наголосив він. – Якщо бойові дії завершаться підписанням мирного договору в таких межах, то це загрожує для України багатьма проблемами. І ті люди, які зараз підтримують Зеленського, називатимуть його зрадником. Я не говорю, що так і буде, просто чисто гіпотетично розглядаю можливі сценарії розвитку подій».

Принаймні у Кремлі продовжують свою гру і навряд чи оцінюють ситуацію песимістично, припустив експерт.

«Їм взагалі реалізм не надто притаманний. Думаю, вони скоріше розглядають ті варіанти, які можуть дозволити їм виграти, ігноруючи всі тривожні сигнали. Повірити, що колись у Москві скажуть: все, ми програли, відходимо назад, особисто мені дуже складно. Адже за поразку доведеться відповідати за всією суворістю. Однак майбутнє покаже», – сказав він.