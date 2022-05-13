ЄС надасть Україні ще 500 млн євро військової допомоги – Боррель

Представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 500 мільйонів євро.

Боррель, виступаючи в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» на півночі Німеччині 13 травня, сказав, що військова підтримка буде надаватися важким озброєнням, таким як танки й артилерія, і збільшить допомогу ЄС для України приблизно до двох мільярдів євро.

«Новий імпульс для військової підтримки. (Це буде) посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації», – сказав він.

Боррель також висловив упевненість у тому, що найближчими днями може бути досягнуто домовленості щодо ембарго на російську нафту.

«Я впевнений, що у нас буде домовленість. Вона нам потрібна, і вона у нас буде. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії», – сказав він.

«Якщо не буде згоди на рівні послів, то в понеділок [16 травня] міністри, коли вони зберуться, мають надати політичний імпульс», – заявив голова дипломатії ЄС.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала постачати Україні більше зброї.

«На даний час дуже важливо, щоб ми продовжували тиск на [президента Росії] Володимира Путіна, поставляючи Україні більше зброї, посилюючи санкції», – сказала Трасс у кулуарах зустрічі міністрів.

«Єдність G7 була життєво важливою під час цієї кризи для захисту свободи та демократії, і ми продовжимо працювати разом», – додала вона.

Палата представників Конгресу США 10 травня переважною більшістю голосів схвалила законопроєкт, що передбачає виділення 40 мільярдів доларів на військову, економічну й гуманітарну допомогу Україні, яка зазнала масштабного російського військового вторгнення.

Це на сім мільярдів більше, ніж просила адміністрація Джо Байдена. У разі очікуваного схвалення законопроєкту Сенатом, обсяг допомоги Україні з початку війни досягне понад 50 мільярдів доларів.

8 травня стало відомо, що Велика Британія виділить додаткові 1,6 мільярда доларів для надання військової допомоги Україні.