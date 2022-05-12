«Світ більше не хвилює думка варварів і мародерів»: в ОП прокоментували заяви РФ, що Україна не має вступати в ЄС

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про лицемірність Росії, чиї посадовці нині висловлюють заяви про те, що Україна не повинна бути не лише в НАТО, але й в ЄС.

«Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову. Гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів», – написав Подоляк у твітері.

Такий коментар з’явився незабаром після того, як перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський в інтерв’ю британському порталу UnHerd News 12 травня сказав, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС стала схожою на позицію щодо вступу в НАТО, тобто – проти.

Крім того, у цьому ж інтерв’ю Полянський пригрозив, що в разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, ці країни з нейтральних перетворяться на «ворожі» і стануть «мішенню» для Росії. Полянський також висловив «абсолютну впевненість», що Росія використає ядерну зброю, якщо «зіткнеться з екзистенційною загрозою».