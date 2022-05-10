Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС – Бербок

Німеччина наполягає на повному членстві України в ЄС, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Ми наполягаємо на повному членстві України в ЄС. Ми хочемо провести поглиблену реформу в ЄС, і це буде також наукою після цієї агресивної війни. Я хочу чітко сказати, що зараз не момент для того, щоб розглядати параграфи. Наразі настав момент для того, щоб зайняти дуже чітку позицію, позицію між війною та миром», – сказала Бербок під час пресконференції у Києві.



«Ми знайдемо шлях для участі України в ЄС, ми підтвердили, що Україна є частиною ЄС», – додала вона.

9 травня стало відомо, що Україна завершила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському союзі.

Першу частину опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС президент Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу в квітні.

Опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.