Україна передала другу частину опитувальника для набуття статусу кандидата до ЄС – Стефанішина

Україна завершила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 9 травня.

«Ця справжня «книга української державності» в дев’яти томах була символічно передана Європейській комісії у День Європи. Ми продовжуємо працювати з партнерами з Євросоюзу для позитивного рішення ЄС щодо статусу кандидата для України в червні», – повідомила урядовиця.

Президент України Володимир Зеленський раніше 9 травня також повідомив, що під час розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн продемонстрував другу частину заповненого опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Першу частину опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС президент Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу в квітні.