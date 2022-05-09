Зеленський – президенту Євроради: Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо Росії

Україна чекає ухвалення наступних пакетів санкцій щодо Росії, заявив у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем президент України Володимир Зеленський.

«Впевнений, що шістьма санкційними пакетами Євросоюз і світ не обмежаться. Але важлива не кількість цих пакетів, а їх результативність. Переконаний, що головний результат – щоб був мир на нашій землі, а отже – у Європі», – наголосив він.

Володимир Зеленський також додав, що Україна розраховує на допомогу президента Європейської ради у налагодженні діалогу з країнами Африки та Азії щодо підтримки України.

У свою чергу, Шарль Мішель зазначив, що Євросоюз продовжить і надалі надавати Україні максимальну фінансову й оборонну допомогу.

«Має бути «План Маршалла» для ваших ініціатив. Ми повинні мобілізувати світову підтримку для того, щоб ви змогли справлятися з гуманітарними викликами та працювати, починати відновлювати економіку України», – наголосив презиеднт Євроради.

За словами Шарля Мішеля, вже у червні Європейська рада розгляне заявку України щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

На зустрічі послів 8 травня країнам ЄС не вдалося домовитись про новий пакет санкцій проти Росії: обмеження на імпорт і транспортування російської нафти далі блокує Угорщина.

Шостий пакет санкцій передбачає, серед іншого, заборону купівлі та перевезення російської нафти. Виняток для імпорту до 2024 року пропонується зробити для Угорщини, Чехії та Словаччини, економіки яких сильно залежать від російського палива.

Угорська ж влада вважає, що цього пом’якшення для них недостатньо, і вимагає компенсувати їм витрати на переорієнтацію на постачання з інших країн.

Крім того, Кіпр і Греція, які контролюють значний танкерний флот, просять відкласти заборону на транспортування нафти доти, поки аналогічне обмеження не буде введене країнами G7, повідомляє Bloomberg. Саміт країн «Групи семи» відбувся в онлайн-форматі увечері 8 травня.

Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що посли ЄС мають знову зібратися на зустріч 9 травня і, можливо, 10 травня.

У рамках нового пакету санкцій Євросоюз планує запровадити нафтове ембарго проти Росії, заборонити перевезення і страхові послуги для перевезення російської нафти, заборонити мовлення трьох державних телеканалів. «Сбербанк» і ще два великі банки відключать від системи міжбанківської комунікації SWIFT, крім того, планується заборонити купувати нерухомість у ЄС громадянам Росії-не резидентам Євросоюзу.

Влада Угорщини неодноразово заявляла, що блокуватиме пропозиції про обмеження на постачання російського палива. Санкційний пакет має ухвалюватися одноголосним голосуванням.