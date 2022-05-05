Зеленський на донорській конференції заявив про необхідність «сучасного Плану Маршалла» для України

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві заявив про необхідність міжнародного плану для відновлення країни.

«Ми вже готуємо масштабний План відновлення України після війни й потребуємо стратегічного міжнародного плану підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, це технології, фахівці й можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації і соціального розвитку», – сказав президент, слова якого цитує його пресслужба.

За його словами, це будуть інвестиції у стабільність «усього центру та сходу Європи».

«Відновлення України зараз має стати таким же історичним прикладом для нашого часу й майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть, що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями через цю війну, зможуть повернутися додому», – додав президент.

За його словами, влада України пропонує партнерам взяти шефство над тими регіонами, над містами і галузями України, які постраждали від розв’язаної Росією війни.

«Взяти шефство, щоб разом з нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, наших міст, містечок і галузей. Такий проєкт шефства може створити новий і так само історичний приклад взаємодії й партнерства між державами вільного світу, між регіонами, містами й компаніями Європи та демократичних країн», – заявив голова держави.

Він додав, що потрібен швидкий рух України у Європейський союз через статус кандидата, «який має бути наданий саме зараз – в умовах війни, у межах спеціальної скороченої процедури набуття членства в ЄС».

«Бо ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об’єднаній Європі. Більше об’єднання – це потужна відповідь. І тому членство України у Європейському союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками. Я знаю, що ми до цих кроків готові. І ви також це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, також до цього готові», – сказав Зеленський.