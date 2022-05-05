Зеленський на донорській конференції заявив про необхідність «сучасного Плану Маршалла» для України

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві заявив про необхідність міжнародного плану для відновлення країни.
«Ми вже готуємо масштабний План відновлення України після війни й потребуємо стратегічного міжнародного плану підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного Плану Маршалла. Це гроші, це технології, фахівці й можливості для зростання, які необхідні для повернення безпечного життя, для модернізації і соціального розвитку», – сказав президент, слова якого цитує його пресслужба.
За його словами, це будуть інвестиції у стабільність «усього центру та сходу Європи».
«Відновлення України зараз має стати таким же історичним прикладом для нашого часу й майбутнього, яким свого часу стало відновлення європейських країн після Другої світової війни. І такі інвестиції вільного світу, якщо вони будуть швидкими, якщо вони будуть достатніми, означатимуть, що мільйони наших людей, які стали вимушеними переселенцями через цю війну, зможуть повернутися додому», – додав президент.
За його словами, влада України пропонує партнерам взяти шефство над тими регіонами, над містами і галузями України, які постраждали від розв’язаної Росією війни.
«Взяти шефство, щоб разом з нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, наших міст, містечок і галузей. Такий проєкт шефства може створити новий і так само історичний приклад взаємодії й партнерства між державами вільного світу, між регіонами, містами й компаніями Європи та демократичних країн», – заявив голова держави.
Він додав, що потрібен швидкий рух України у Європейський союз через статус кандидата, «який має бути наданий саме зараз – в умовах війни, у межах спеціальної скороченої процедури набуття членства в ЄС».
«Бо ця війна Росії проти України планувалася як прелюдія до удару по об’єднаній Європі. Більше об’єднання – це потужна відповідь. І тому членство України у Європейському союзі має бути абсолютною реальністю. Не просто обіцянками, не просто перспективою, а практичними кроками. Я знаю, що ми до цих кроків готові. І ви також це знаєте. І впевнений, що більшість із вас, європейських лідерів, також до цього готові», – сказав Зеленський.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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