Канцлер Австрії назвав «прямими, відкритими і жорсткими» переговори з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що провів «прямі, відкриті й жорсткі» переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо неспровокованого вторгнення Москви в Україну.

У заяві офісу Негаммера йдеться про те, що зустріч 11 квітня, яка тривала трохи більше ніж годину, не була «візитом дружби».

«Я згадав про серйозні воєнні злочини в Бучі та інших місцях і наголосив, що всі винні мають бути притягнені до відповідальності», – сказав канцлер.

Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що обстрілює мирних жителів у війні проти України.

У заяві офісу Негаммера вказано, що австрійський канцлер «дуже чітко сказав президенту Путіну, що санкції залишаться і посилюватимуться доти, поки в Україні продовжують вмирати люди».

Він також попередив про «нагальну» потребу в гуманітарних коридорах «для доставки води та їжі в заблоковані міста і (для) вивезення жінок, дітей і поранених».

«Тепер я поінформую наших європейських партнерів про розмову й обговорю подальші кроки», – сказав він.

Речник Путіна Дмитро Пєсков ще до початку переговорів заявив, що із російської сторони заяв за підсумками цієї зустрічі не буде.

Австрійське видання Kronen Zeitung пише, що під час зустрічі не було ні рукостискань, ні спільних фотографій – щоб «уникнути їх використання Росією у пропагандистських цілях».

9 квітня Карл Негаммер провів у Києві переговори з президентом України Володимиром Зеленським, засудивши російську агресію і пообіцявши політичну й гуманітарну підтримку.

Австрія – нейтральна країна, яка не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю.

За повідомленнями, візит канцлера погоджений із лідерами ЄС.

Раніше у ролі посередників на російсько-українських переговорах намагалися виступати премʼєр-міністр Ізраїлю і президент Туреччини.