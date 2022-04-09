До Києва прибув канцлер Австрії і виступив за посилення санкцій проти Росії

Канцлер Австрії Карл Негаммер прибув до Києва 9 квітня, повідомив Офіс президента України. «Австрія підтримує нас у спротиві агресії РФ. Візит до Києва федерального канцлера Карла Негаммера – важливий прояв солідарності з українським народом», – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

За словами президента, вони обговорили «посилення санкційного тиску на Росію, підтримку енергетичного, нафтового ембарго щодо агресора, наше членство в ЄС».

«Світ повинен робити все можливе, щоб зупинити війну. Цінуємо підтримку Австрії на цьому шляху», – додав Зеленський.

У свою чергу, канцлер Австрії зазначив, що висловлює повагу президенту, уряду і народу України і вказав на недостатність нинішніх санкцій проти Росії.

«Ми на вашому боці і намагаємося допомогти скрізь, завжди і де тільки зможемо. І будемо нашу допомогу розширювати», – наголосив Негаммер.

«Ми хочемо розширити санкції і ми будемо далі йти цим шляхом, зараз вони недостатні, бо люди гинуть», – сказав він на спільному брифінгу з президентом України.

Канцлер Австрії має поїхати в Бучу, де після відходу російських військ виявили масові вбивства цивільних людей.

Напередодні до України приїжджали високопоставлені представники Європейського союзу і голова уряду Словаччини.