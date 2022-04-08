Україна розраховує отримати другий транш на 600 мільйонів євро «найближчим часом» – Шмигаль

Україна отримала перший транш макрофінансової підтримки на 600 мільйонів євро і розраховує найближчим часом отримати другий, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 8 квітня.

Як передає пресслужба уряду, Шмигаль подякував Євросоюзу за фінансову підтримку України, зокрема, озвучене у п’ятницю рішення виділити додаткові 500 мільйонів євро для української армії.

«Ми також отримали перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Сьогодні на рахунки уряду надійшла вже грантова допомога від ЄС у розмірі 120 мільйонів євро. Україна вдячна вам за підтримку. Ми розраховуємо також на виплату другого траншу в 600 мільйонів євро найближчим часом та започаткування нової програми макрофіну», – сказав голова уряду.

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За повідомленням, Шмигаль зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та головою зовнішньополітичної служби Жозепом Боррелем. Він подякував їм за запровадження п’ятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, але закликав посилити обмеження щодо російського енергетичного сектору.

«Без нафтового ембарго в агресора ще надовго вистачить ресурсів скидати бомби на мирні українські міста. Тому ми закликаємо країни ЄС якнайшвидше розглянути це питання», – зазначив він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що однією з тем зустрічі була фінансова підтримка України. За її словами, третій етап допомоги Євросоюзу передбачає 600 мільйонів євро макрофінансової підтримки.

При виділення другого траншу фон дер Ляйєн повідомила 18 березня.