Кулеба закликав виключити Росію з ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію зі складу Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це він заявив 8 квітня у своєму твітері.
Кулеба вказав на те, що «невиправдана агресія та звірства» Росії підривають засади Гельсінського заключного акту 1975 року, який лежав в основі створення ОБСЄ.
«Членство Російської Федерації в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ», – вважає голова МЗС.
ОБСЄ наразі публічно не коментувала цей заклик.
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 31 березня повідомила, що припиняє діяльність в Україні, тому що її мандат не змогли продовжити через позицію Росії.
Генеральна асамблея ООН 7 квітня проголосувала за призупинення роботи Росії у Раді з прав людини.
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