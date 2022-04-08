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Глава МЗС Британії після Краматорська: Росію і Путіна притягнуть до відповідальності

Внаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули 50 людей

Після ракетного обстрілу залізничного обстрілу в Краматорську глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що Росію і російського президента Володимира Путіна «притягнуть до відповідальності».

«Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Атака на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна», – написала вона у своєму твіттері.

Ліз Трасс також повідомила, що Велика Британія знову надасть військову допомогу Україні, зокрема понад 800 протитанкових ракет і систем протиповітряної оборони.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, зокрема п'ятеро дітей.

Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.

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