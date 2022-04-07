МЗС Франції викликало посла Росії через твіт, у якому звірства в Бучі намагалися виставити як фейк

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що викликав посла Росії в Парижі через «безсоромний» твіт, у якому звірства в українському місті Буча намагалися зобразити як «фейк».

«Зіткнувшись із безсоромним і провокаційним повідомленням посольства Росії у Франції щодо звірств у Бучі, я вирішив викликати посла Росії», – написав високопоставлений дипломат Франції у твітері 7 квітня.

«Ми будемо продовжувати боротися з усіма російськими маніпуляціями інформацією про війну в Україні», – додав він.

Кілька країн Європейського союзу цього тижня оголосили про вислання російських дипломатів виїхати на тлі глобального обурення після появи новин про масові вбивства цивільних на Київщині за час перебування території під контролем російських військ.

Росія відкидає звинувачення у звірствах на адресу своїх військових, попри численні свідчення і докази.

Російське посольство в Парижі 6 квітня опублікувало фотографію, заявляючи, що тіла у Бучі спеціально викладали, підписавши твіт: «знімальний майданчик, місто Буча».

Пізніше твіт був видалений.

Президент США Джо Байден заявив 6 квітня, що головний прокурор Міністерства юстиції з питань воєнних злочинів зустрічається зі своїм французьким колегою, щоб допомогти у потенційному судовому процесі з «виявлення і притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні».

Це не перший випадок, коли посольство Росії в Парижі звинувачують у некоректних твітах під час війни, яку Москва розпочала 24 лютого.

25 березня посла викликали до Міністерства закордонних справ Франції на знак протесту через «неприйнятні» твіти посольства, які містили грубі карикатури із зображенням Європи і США.