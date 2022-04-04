Франція висилає частину російських дипломатів

Франція заявила, що висилає російських дипломатів у рамках спільних європейських дій після масштабного вторгнення Росії в Україну.



«Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити частину російських співробітників з дипломатичним статусом, які перебувають у Франції і діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки», – йдеться в заяві МЗС.

У французькому дипломатичному відомстві не повідомляють, про яку кількість депутатів йдеться.



Джерело агенції AFP повідомило, що планують видворити 35 російських дипломатів.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила російському «Інтерфаксу», що ці дії не залишаться без реакції, а «відповідь буде достойною».

Раніше сьогодні міністерство закордонних справ Німеччини оголосило 40 російських дипломатів «небажаними особами». Вони мають залишити країну протягом п’яти днів.

Також Литва заявила, що відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії, а російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну.

Латвія услід за Литвою повідомила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.