Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Литва і Латвія «знижують рівень» дипломатичних відносин із Росією

Литва. Під час акції з вимогою до Росії припинити війну проти України. Вільнюс, 2 березня 2022 року

Литва відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії, російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну, повідомив голова литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, якого цитують литовські ЗМІ.

Уряд Литви також вирішив закрити російське консульство у Клайпеді.

Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що про це рішення Литва поінформувала партнерів у ЄС і НАТО, закликавши їх вжити аналогічних заходів.

Голова МЗС Литви пояснив, що рішення знизити рівень дипломатичного представництва ухвалили «у відповідь на агресію Росії, що триває, проти України і звірств, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі».

Латвія вслід за Литвою повідомила про зниження рівня дипломатичних відносин із Росією. Про конкретні рішення обіцяють повідомити після завершення внутрішніх процедур. Як очікують, вони передбачатимуть відкликання посла з Москви і розпорядження російському послу залишити Ригу.

Про російські заходи у відповідь поки що не оголошено.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вулиці Бучі всіяні тілами цивільних осіб після російської окупації – фотосвідчення

У перші дні квітня низка журналістів змогли потрапити в найбільші міста Київської області одразу після їх звільнення.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG