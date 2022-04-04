Литва і Латвія «знижують рівень» дипломатичних відносин із Росією

Литва відкликає посла Ейтвідаса Баярунаса з Росії, російському послу Олексію Ісакову наказано залишити країну, повідомив голова литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, якого цитують литовські ЗМІ.

Уряд Литви також вирішив закрити російське консульство у Клайпеді.

Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що про це рішення Литва поінформувала партнерів у ЄС і НАТО, закликавши їх вжити аналогічних заходів.

Голова МЗС Литви пояснив, що рішення знизити рівень дипломатичного представництва ухвалили «у відповідь на агресію Росії, що триває, проти України і звірств, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі».

Латвія вслід за Литвою повідомила про зниження рівня дипломатичних відносин із Росією. Про конкретні рішення обіцяють повідомити після завершення внутрішніх процедур. Як очікують, вони передбачатимуть відкликання посла з Москви і розпорядження російському послу залишити Ригу.

Про російські заходи у відповідь поки що не оголошено.

Російські війська нещодавно вийшли з Бучі, що розташована на північний захід від Києва, після цього в містечку виявили сотні тіл загиблих цивільних.

Фотографії, на яких видно тіла, деякі з яких мають зв’язані руки, викликали шок і засудження з боку представників міжнародної спільноти і заклики до посилення санкцій проти Росії і кримінального переслідування винних.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Влада Росії називає численні фото- та відеосвідчення цих вбивств «провокацією» та «постановкою».