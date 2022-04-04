У МЗС відреагували на слова Орбана про «опонента» Зеленського

У прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана немає жодних підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з президентом України, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

Речник МЗС Олег Ніколенко написав про це у фейсбуці, коментуючи слова Орбана, який після перемоги своєї партії «Фідес» на виборах назвав Володимира Зеленського одним зі своїх опонентів.

«По-перше, ані Україна, ані її президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою – боротьбою з російською агресією. Прем’єр-міністр мав би бути вдячний президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента Путіна», – наголосив речник.

Ніколенко висловив сподівання, що новий мандат дозволить угорському уряду, «серед інших першочергових задач, зосередитися на протидії агресивній політиці президента РФ, за наказом якого російська армія скоює звірства проти українського народу, а оприлюднені в день угорських виборів факти російських воєнних злочинів щодо мирного населення, насамперед різанини в Бучі, Ірпені та Гостомелі, не залишаться непоміченими».

У МЗС України розраховують, що Будапешт «чітко засудить» ці злочини і «перегляне свій підхід» щодо допомоги Україні, щоб «він відповідав нинішнім реаліям, рівню безпекової загрози з боку Росії та рівню звірств російської армії».

«Без безпеки в Україні не буде безпеки в Угорщині. Наша держава є Батьківщиною українських угорців, які є невід’ємною частиною українського суспільства, та чию ідентичність ми високо цінуємо. Маємо спільними зусиллями наближати перемогу над російським злом, щоб відновити мир заради українського, угорського та інших європейських народів», – наголосив Ніколенко.

За його словами, Україна з повагою сприймає волевиявлення угорського народу на парламентських виборах.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який через 12 років при владі знову зберіг свою посаду, після перемоги своєї партії «Фідес» на виборах назвав президента України Володимира Зеленського одним зі своїх опонентів.

Виступаючи перед виборами в Угорщині 3 квітня, президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його позицію і політику щодо України, проти якої Росія розв’язала війну. «Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші – роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну», – сказав Зеленський.

«Якщо це війна, то я називаю її війною, а не «спеціальною операцією». Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою», – додав український лідер.

Володимир Зеленський і раніше звертався до влади Угорщини, зокрема у виступі перед Єврорадою 25 березня. Тоді він критикував Орбана за вагання вводити санкції чи ні, пропускати зброю через свою територію чи ні, торгувати з Росією чи ні.

З часу російського вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.