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Орбан після перемоги на виборах назвав Зеленського одним зі своїх «опонентів»

Угорський авторитарний лідер Віктор Орбан святкує перемогу, 3 квітня 2022 року

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після 12 років при владі знову зберіг свою посаду, після перемоги своєї партії «Фідес» на виборах назвав президента України Володимира Зеленського одним зі своїх опонентів.

«Ми будемо памʼятати цю перемогу до кінця життя, тому що нам довелося боротися з величезною кількістю опонентів», – сказав Орбан, вказавши на угорських лівих, «бюрократів» у Брюсселі, міжнародні ЗМІ, «і український президент також – у нас ніколи не було стільки опонентів одночасно».

Виступаючи перед виборами в Угорщині 3 квітня, президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його позицію і політику щодо України, проти якої Росія розв’язала війну. «Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші – роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну», – сказав Зеленський.

«Якщо це війна, то я називаю її війною, а не «спеціальною операцією». Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою», – додав український лідер.

Володимир Зеленський і раніше звертався до влади Угорщини, зокрема у виступі перед Єврорадою 25 березня. Тоді він критикував Орбана за вагання вводити санкції чи ні, пропускати зброю через свою територію чи ні, торгувати з Росією чи ні.

З часу російського вторгнення в Україну офіційний Будапешт фактично дистанціювався від решти Європи у різкому засудженні і санкційному тиску на Росію через її дії. Особисто Вікторові Орбану і його уряду належать тези про неготовність до санкцій, про небажання відчувати на собі їх вплив, про неможливість заміни російського газу, про неприпустимість поставок зброї для України через територію Угорщини тощо.

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