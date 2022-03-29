МЗС України відкидає заяви Сійярто про втручання Києва у справи Угорщини

Міністерство закордонних справ України прокоментувало слова голови угорського МЗС Петера Сійярто про нібито втручання Києва у внутрішні справи Угорщини. За заявою речника МЗС Олега Ніколенка, Україна не має таких намірів.

«Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів. Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія», – заявив Ніколенко.

Представник МЗС закликав Будапешт відмовитися від зближення з Росією і усвідомити, що «без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині».

«Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні – це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки – запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи», – стверджує він.

Раніше сьогодні Петер Сійярто прокоментував допис головного опонента голови угорського уряду Віктора Орбана – Петера Маркі-Зая. Маркі-Зай раніше висловив підтримку Україні та її президенту Володимиру Зеленському.

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Як повідомляє «Європейська правда», у своєму зверненні Сійярто заявив, посилаючись на цей коментар Маркі-Зая, що Київ та угорська опозиція «вже погодилися» і що подібні заяви нібито втягують Угорщину у війну з Росією.

3 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Після 12 років безперервного правління чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (партія «Фідес») протистоятиме Петеру Маркі-Зай, кандидату від об’єднаної опозиції.