«Угорщина не існує у вакуумі» – МЗС України про позицію Будапешта проти санкцій ЄС

Мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні, заявив 22 березня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

«На його (Сійярто – ред.) переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. «Не провокувати Росію» – це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії. Ми, звісно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіштовхнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, так само як і будь-яка інша європейська країна, існує в вакуумі», – наголосив Ніколенко, додавши, що Україна «зараз фактично захищає східний рубіж НАТО».

Речник МЗС відзначає, що в разі досягнення Москвою її мети в Україні наступною ціллю стануть країни-сусіди, і про це «зараз відкрито говорять російські посли за кордоном».

«Буквально вчора зʼявилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор. Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні», – вказує Олег Ніколенко.

Речник МЗС додав, що «марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх». «Це доводить історія, зокрема і самої Угорщини. Тому наші партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла російське зло. Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дозволить запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, аби зупинити її воєнну машину», – резюмує офіційний представник українського зовнішньополітичного відомства.

21 березня на полях зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безполітної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща. Про це повідомляє угорське видання Portfolio.

18 березня посол Росії у Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив кільком європейським країнам «планами проти НАТО» з боку Росії. «Звідки ви знаєте, що ми не нічого плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози, і реагуємо», − сказав він. За словами російського посла, що це не загроза, а попередження.