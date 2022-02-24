Країни НАТО на східному фланзі засудили напад Росії на Україну

Країни НАТО на так званому східному фланзі альянсу засудили напад Росії на Україну.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав це дуже серйозним порушенням міжнародного права. У твіттері Йоганніс написав, що напад Росії на Україну «буде зустрінуто найрізкішою реакцією міжнародної спільноти, що спричинить величезні наслідки і найсерйозніші витрати».

Тим часом, міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску закликав активізувати статтю 4 НАТО, яка встановлює механізм консультацій між союзниками.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що військові дії Москви є «абсолютно невиправданим актом агресії щодо незалежної країни, яка не може залишатися без реакції з боку ЄС та НАТО».

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «ми маємо негайно відповісти на злочинну агресію Росії щодо України. Європа та вільний світ мають зупинити Путіна. Сьогоднішня Європейська рада має схвалити найжорсткіші санкції».

Міністр закордонних справ Болгарії Теодора Генчовська заявила, що «рішуче засуджує військову агресію Росії проти України. Цей акт підриває суверенітет і незалежність України і є серйозним порушенням міжнародного права».

Посол Болгарії Лачезара Стоєва сказала: «Україно, ти не самотня».

Водночас уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, ще не засудив цей напад. Але міністр закордонних справ Петер Сійярто сказав, що війна – це найгірший сценарій, і повторив, що Угорщина повністю підтримує територіальну цілісність України.

«Зараз завдання...полягає в тому, щоб гарантувати безпеку угорського народу», – сказав Сійярто і додав, що угорське посольство у Києві працює і готове допомогти угорцям, які зараз перебувають в Україні.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.