Байден запевнив у подальшій підтримці та допомозі Україні з боку США

Президент США Джо Байден заявив, що на тлі нападу Росії на Україну провів сьогодні розмову із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив, що США і надалі підтримуватимуть і допомагатимуть Україні.

«Поінформував його (Володимира Зеленського – ред.) про кроки, які ми робимо, щоб викликати міжнародне засудження, зокрема сьогодні ввечері у Раді безпеки ООН. Він попросив мене закликати світових лідерів чітко висловитися проти кричущої агресії президента Путіна і підтримати народ України. Завтра я зустрінуся з лідерами G7, і Сполучені Штати, наші союзники та партнери запровадять жорсткі санкції проти Росії. Ми продовжимо надавати підтримку та допомогу Україні та українському народу», – цитує Байдена сайт Білого дому.

В Офісі президента про цю розмову наразі не пишуть.

Раніше сьогодні президент США вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що згодом звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вводять жорсткі санкції проти Росії.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Державне керівництво і ЗСУ закликали громадян зберігати спокій.