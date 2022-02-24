Держсекретар США виступає з терміновою заявою. Оголосив про санкції проти Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступає з терміновою заявою через оголошення Росією спецоперації на Донбасі. Блінкен заявив, що США вводять жорсткі санкції проти Росії.

«Сьогодні ми вводимо блокувальні санкції на дві російські установи: ВіАйПі і Військовий банк. Разом активи цих банків – понад 80 млрд дол. І ми заборонили американським організаціям вести з ними бізнес. Ми збільшимо санкції на державний борг, якщо раніше це стосувалося первинного ринку, то тепер і вторинного... Відсьогодні ми запроваджуємо санкції проти російської еліти, проти їх родин, усіх, хто має прямі відносини з Кремлем.І ми попереджаємо, що наступні дії можуть бути вжиті проти них», – сказав Блінкен.

Він сказав, що США попередили, що в разі вторгнення Вашингтон працюватиме з Німеччиною, щоб «Північний потік-2» не запрацював.

Блінкен зазначив, що наразі США підсилюють сили на східному фланзі НАТО, щоб підтримати союзників.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві. У МВС підтвердили, що з удосвіта зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах в кількох містах України. Повідомляєтья і про стрільби на кордоні.

Президент США вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.