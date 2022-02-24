Геращенко заявив про ракетні удари по військових складах і аеродромах у кількох містах України

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з удосвіта 24 лютого зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України.

«Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродоромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону», – повідомив він у фецсбуці.

Геращенко додав, що стрільби тривають і на кордоні.

«Нова геополітична реальність у світі від сьогодні. Або Україна і світ зараз зупинять нового «Гітлера», або буде Третя світова війна», – додав радник очільника МВС.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель і закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому».

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.

Президент США вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.