Президент підписав указ про запровадження воєнного стану в Україні після затвердження Радою

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», інформує сайт глави держави.

Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб, мовиться на сайті президента.

«Таке рішення ухвалене у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства. Військове командування разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування має забезпечити передбачені законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи й повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави», – тлумачить пресслужба президента.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

«Кабінету міністрів України потрібно невідкладно ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні, забезпечити відповідне фінансування.

Державній службі України з надзвичайних ситуацій доручено невідкладно разом з місцевими державними адміністраціями та іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності привести єдину державну систему цивільного захисту, її функціональні та територіальні підсистеми у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період.

Також обласні, Київська міська державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні утворити ради оборони та забезпечити сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнною стану.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити інформування в установленому порядку генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про запровадження в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини та громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини ухвалення такого рішення», – додали в пресслужбі глави держави.

Перед цим затвердили цей документ 300 голосами народні депутати. Про це у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Усі народні депутати залишаються у Києві. Ми маємо бути готові негайно зібратися у певний час у певному місці та працювати заради української держави», – зазначив він.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.

Президент США Джо Байден вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярними оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».