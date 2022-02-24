Шольц: Росія заплатить гірку ціну за «війну Путіна»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 24 лютого, що західні санкції забезпечать «гірку ціну» для Росії за напад на Україну і дадуть зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін зробив «серйозну помилку».

«Путін несе страждання і руйнування своїм безпосереднім сусідам, він порушує суверенітет і кордони України… Він ставить під загрозу життя незліченної кількості невинних людей в Україні – братського народу Росії. Зрештою, він ставить під загрозу мирний порядок на нашому континенті. Усьому цьому немає виправдання. Це війна Путіна», – сказав Шольц.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що проти Росії застосують «найбільш масштабні санкції»

«Ми також посилимо безпеку наших партнерів», – сказала Бербок.

Канцлер також заявив, що скликає екстрену зустріч парламенту для обговорення кризи на неділю, де планує виступити.

Президент Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан після того, як о 5-й ранку президент Росії Володимир Путін розпочав нове вторгнення до України, назвавши це спецоперацією на Донбасі після прохання угруповань «ЛДНР». У ЗСУ повідомили, що збили на Донбасі 7 російських літаків і 2 вертольоти. Росія цю інформацію заперечує.