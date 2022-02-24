Зеленський заявив про розірвання дипломатичних відносин із Росією

Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 24 лютого.

«Цей ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві», – прокоментував Зеленський.

Він додав, що Рада національної безпеки України «зніме санкції з усіх громадян України», які готові долучатися до територіальної оборони.

«Збройні сили (України – ред.) ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на сході, півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю», – сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Читайте також: Львівщина: влада повідомляє про три обстріли військових об’єктів не з повітря, жертв немає

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».