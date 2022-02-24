Лукашенко: Білоруські війська не беруть участі в операції на Донбасі

Білоруські військові не беруть участі в операції на Донбасі, заявив у четвер Олександр Лукашенко, який скликав оперативну нараду з військовими. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

«Не секрет, що минулої ночі, вчора ввечері, ситуація по периметру західного і південного кордонів Білорусі різко змінилася», – сказав Лукашенко і повідомив, що попросив Путіна залишити війська в Білорусі.

«Щоб уникнути інсинуацій: під час останньої зустрічі в Москві я особисто запропонував Путіну залишити ряд Збройних сил РФ на півдні нашої Білорусі. Чому? Я не соромлюсь це сказати: ми не були готові в цій ситуації прикривати південний напрямок, тому що українські підрозділи – військові, а не прикордонні – вийшли до кордону і почали там проводити маневри. Ми це бачили, але у нас там ніколи не було військ. Тому я запропонував залишити невелику частину [російських військ] там на південних кордонах, поки ми не замінимо їх нашими Збройними силами», – сказав Лукашенко.

Цього місяця Білорусь проводила з Росією спільні військові навчання на своїй території.

Раніше сьогодні Державна прикордонна служба повідомила, що зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску «Славутич» здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих не було.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.