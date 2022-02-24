Внаслідок обстрілу житлового будинку в Чугуєві загинула дитина – ДСНС

У Чугуєві, Харківська область, триває пожежа в багатоквартирному будинку внаслідок обстрілу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку надійшло о 8:23. На місце події виїхали три автоцистерни рятувальників, карета швидкої допомоги та автодрабина. На момент прибуття пожежників площа становила біля 100 квадратних метрів.

«Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. О 9:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація», –повідомляє ДСНС.

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Раніше кореспондент Радіо Свобода повідомив про загиблих вналідок обстрілу військової частини в Подольську. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про шістьох загиблих і сімох поранених у Подольську, 19 людей зникли безвісти. Ще одна людина загинула через обстріл у Маріуполі.

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