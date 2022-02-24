Киянам зараз «безпечно залишатися вдома» – речник президента

Безпечніше залишатися в Києві, ніж намагатися залишити місто, заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров на брифінгу 24 лютого.

Він оцінив як «вкрай малу» ймовірність того, що саме житлові будинки стануть цілями російської армії.

«Зараз безпечно залишатися вдома, не треба нікуди їхати. Справді, зараз на всіх виїздах із Києва величезні затори, це лише ускладнює роботу спеціальних служб, додає клопоту Національній поліції, особливо якщо в цих заторах утворюються аварії, це дуже відволікає на себе сили Нацполіції. Тому радимо залишатися вдома і стежити за новинами», – закликав він.

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Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що влада наразі узгоджує з місцевим самоврядуванням запровадження безкоштовного проїзду в інших містах за прикладом Києва.

«Зараз з’ясовуємо, де яка ситуація з точки зору активності на вулицях, тобто куди люди їдуть. Тому що сьогодні, мені здається, основне місце, де люди мають перебувати – це вдома, окрім критичних підприємств, які мають працювати. Тому я не зовсім розумію, які будуть потоки», – сказав він.

Водночас Подоляк висловив думку, що місцева влада готова зробити безоплатним проїзд у містах і селах.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».