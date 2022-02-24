Україна запроваджує воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану.

«Сьогодні вранці президент Путін оголосив про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі на по наших прикордонниках, прикордонних загонах. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави... Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України... Без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього», – сказав президент.

Запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується президентом і затверджується Верховною Радою.

Такий особливий правовий режим вводиться у разі загрози національній безпеці.

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.

Президент США Джо Байден вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярними оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».