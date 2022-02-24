Україна закрила небо для цивільної авіації – Украерорух

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики». Про це повідомляють в «Украерорусі».

«Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом) ОЦВС України – згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору Украіни вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору», – йдеться у повідомленні.

На який саме термін введено обмеження для цивільної авіації, в «Украерорусі» не уточнюють, лише зазначають, що про усі зміни щодо використання повітряного простору України повідомлять додатково.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з удосвіта 24 лютого зафіксовано ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України.

Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.

Президент США Джо Байден вже виступив із заявою, в якій засудив «невиправданий напад» Росії на Україну. Він сказав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

Американський лідер анонсував зустріч з колегами по G7. Також Байден сказав, що звернеться до нації, аби «оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки».

Американська розвідка неодноразово попереджала про ймовірність вторгнення Росії в Україну після того, як Москва зосередила біля українських кордонів близько 150 тисяч військових і техніки. Кремль вторгнення заперечував.