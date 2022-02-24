НБУ обмежив зняття готівки до 100 тис грн на день, банківська система працює у звичайному режимі

Банківська система України працює в звичайному режимі, заявив голова Національного банку Кирило Шевченко під час звернення.

«Національний банк працює в звичайному режимі. Банківська система продовжує працювати в звичайному режимі. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності і забезпечення діяльності Збройних сил України та роботи об’єктів критичної інфраструктури», – сказав Шевченко.

За його словами, Нацбанк оперативно ухвалив постанову, якою передбачено, що банки сьогодні продовжують роботу з урахуванням обмежень, які необхідно забезпечити для збереження життя і здоров’я людей.

Також Шевченко зазначив, що регулятор не обмежує жодних безготівкових операцій, а зняття готівкових коштів обмежується в обсязі 100 тисяч грн на день без урахування виплати заробітної плати та соціальних виплат.

«Ця сума є цілком достатня для задоволення потреб будь-кого з нас», – сказав голова НБУ.

Гривня в столичних обмінниках сьогодні зранку ослабла до 30,05 грн/дол. Користувачі мереж повідомляють, що помітили черги біля банкоматів у багатьох містах.