Мапа: де в Україні повідомляють про звуки вибухів (оновлюється)

За даними Радіо Свобода, сьогодні сталися вибухи у низці населених пунктів.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці оприлюднив перелік локальних вибухів у регіонах України, яку надала Національна поліція України:
- Луцьк – інформація про вибухи;
- Одеса – вибух локатора біля аеропорту;
- Запоріжжя – вибух біля аеропорту;
- Село Миколаївка, Чернігівщина – повідомлення про рух техніки з боку РФ;
- Село Батятичі, Львівська область – вибухи;
- Миргород, Полтавська область – вибух двох ракет;
- Каланчак, Херсонська область – обстріл прикордонників;
- Знам’янка, Кіровоградська область – обстріл військової частини (далі в/ч – ред.);
- Броди, Львівщина – три вибухи на двох в/ч;
- Аеропорт УДСНС, Чернігівська область – влучення в локатор (є потерпілі);
- Генічеськ, Херсонська область – їде військова техніка Росії в бік Мелітополя;
- Бохоники, Вінницька область – обстріл в/ч;
- Старокостянтинів, Хмельниччина – обстріл військового аеропорту;
- Подільськ, Одеська область – залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч;
- Озерне, Житомирська область – обстріл ракетами, знищено один літак;
- Тульчин та Теплик, Вінницька область – вибухи на в/ч;
- Івано-Франківська область – обстріл в/ч;
- Маріуполь, Донецька область – поранена дитина та троє цивільних;
- Харків – обстріл в/ч (зенітна частина);
- Запоріжжя – на околиці обстріл в/ч:
- Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
- Село Новий Калинів, Львівщина – обстріл бази паливно-мастильних матеріалів;
- Ревне, Київська область – обстріл в/ч;
- Чонгар і Каланчак, Херсонська область – обстріли в/ч;
«Військове містечко №161 – під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок, частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка, за попередньою інформацією, є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детальна інформація буде додатково», – йдеться в повідомленні.
Крім того, ДСНС додає, що оголошено сигнал «Повітряна тривога» у Полтаві. У місті Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.
«Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром міста Краматорськ. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає). Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з-під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі», – вказують рятувальники.
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