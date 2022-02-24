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Мапа: де в Україні повідомляють про звуки вибухів (оновлюється)

За даними Радіо Свобода, сьогодні сталися вибухи у низці населених пунктів.

Мапа: де в Україні повідомляють про звуки вибухів (оновлюється)

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у фейсбуці оприлюднив перелік локальних вибухів у регіонах України, яку надала Національна поліція України:

  • Луцьк – інформація про вибухи;
  • Одеса – вибух локатора біля аеропорту;
  • Запоріжжя – вибух біля аеропорту;
  • Село Миколаївка, Чернігівщина – повідомлення про рух техніки з боку РФ;
  • Село Батятичі, Львівська область – вибухи;
  • Миргород, Полтавська область – вибух двох ракет;
  • Каланчак, Херсонська область – обстріл прикордонників;
  • Знам’янка, Кіровоградська область – обстріл військової частини (далі в/ч – ред.);
  • Броди, Львівщина – три вибухи на двох в/ч;
  • Аеропорт УДСНС, Чернігівська область – влучення в локатор (є потерпілі);
  • Генічеськ, Херсонська область – їде військова техніка Росії в бік Мелітополя;
  • Бохоники, Вінницька область – обстріл в/ч;
  • Старокостянтинів, Хмельниччина – обстріл військового аеропорту;
  • Подільськ, Одеська область – залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч;
  • Озерне, Житомирська область – обстріл ракетами, знищено один літак;
  • Тульчин та Теплик, Вінницька область – вибухи на в/ч;
  • Івано-Франківська область – обстріл в/ч;
  • Маріуполь, Донецька область – поранена дитина та троє цивільних;
  • Харків – обстріл в/ч (зенітна частина);
  • Запоріжжя – на околиці обстріл в/ч:
  • Київська область (Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони) інформація про вибухи.
  • Село Новий Калинів, Львівщина – обстріл бази паливно-мастильних матеріалів;
  • Ревне, Київська область – обстріл в/ч;
  • Чонгар і Каланчак, Херсонська область – обстріли в/ч;

«Військове містечко №161 – під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок, частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка, за попередньою інформацією, є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детальна інформація буде додатково», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ДСНС додає, що оголошено сигнал «Повітряна тривога» у Полтаві. У місті Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

«Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром міста Краматорськ. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає). Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з-під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі», – вказують рятувальники.

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