Під Харковом спалили чотири російських танки – Генштаб

Біля Харкова спалені чотири російських танки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Про це він заявляє із посиланням на власні оперативні дані.

«За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів», – йдеться в заяві штабу.

Також Генштаб нагадує про знищення близько 50 російських військових у районі Щастя на Луганщині, а також літака біля Краматорська.

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