Біля Краматорська знищено шостий літак РФ – Сухопутні війська

В районі Краматорська Донецької області знищено шостий від початку ранкового вторгнення російський літак, повідомила у фейсбуці пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Військові не надали інших подробиць збиття, заувашивши, що будуть оновлення інформації.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на командування Об’єднаних сил повідомляв, що на Донбасі українські військові збили п’ять російських літаків та вертоліт. Також були повідомлення про знищення російських танків.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.