ДПСУ: наступу російських військ через кордон передує артобстріл, далі йде техніка

Державна прикордонна служба України повідомляє, що наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

«Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках. Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, обстрілу зазнали більшість прикордонних підрозділів і прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської і Житомирської областей.

За повідомленням, серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень, повідомляють про загиблого в районі населеного пункту Преображенка на Херсонщині.

Там, за даними прикордонслужби, Росія вела обстріл по позиціях прикордонників із ракетних систем залпового вогню з території окупованого Криму.

«На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону», – йдеться в повідомленні.

У прикордонслужбі наголосили, що Росія атакує не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу. «Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно, з ракетного озброєння», – йдеться в повідомленні.

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